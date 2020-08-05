Игрока Reality Rift задержали полицейские, которые оказались геймерами

CEO команды Reality Rift Илья Власов рассказал историю, которая приключилась с игроком команды Вонг NutZ Джен Йеном во время буткемпа.



«Прохладная история из тимхауса. Ребята поехали в молл, Натз остался дома. Стук в дверь. На пороге — полиция (в 4-й раз за год). Натза заковывают в наручники с небольшим сопротивлением. Соседний дом ночью ограбили, и камеры показали, что грабители побежали в нашу сторону.



После просмотра видео стало понятно, что грабители не похожи на наших игроков. Слово за слово, оказалось, полицейские тоже играют. В итоге выкупили два старых игровых стула, которые мы никак не могли продать. Ну и на страницу в ФБ подписались», — написал Власов на своей странице в «Твиттере».