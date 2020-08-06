Игроки из Саудовской Аравии бойкотируют PS Store, они недовольны отсутствием Fall Guys

Любители компьютерных игр из Саудовской Аравии начали бойкотировать PS Store. Они выразили недовольство тем, что в стране недоступна игра Fall Guys: Ultimate Knockout. Геймеры начали продвигать хештег Boycott the PlayStation Store, призывающий к бойкоту.
При этом до сих пор неизвестно, почему в Саудовской Аравии не выпустили эту игру. Но в стране периодически возникают подобные случаи. Из-за местного законодательства некоторые игры в Саудовской Аравии не выходят.
Fall Guys — королевская битва с различными испытаниями. На Twitch стримы о новой игре собирают более 237 тыс. зрителей.
Игра Fall Guys вышла 4 августа. Её выпустили на PC и PlayStation 4. В PlayStation Store игра стоит 1399 рублей. В Steam стоимость игры составляет 465 рублей.
За сутки после релиза в Fall Guys сыграли более 1,5 млн пользователей по всему миру.
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