Красота из Mafia: Definitive Edition. Опубликованы концепт-арты игры

Студия Hangar 13 выложила большое количество зарисовок, которые были использованы при создании игры Mafia: Definitive Edition. Концепт-арты и наброски персонажей были необходимы, чтобы передать атмосферу первой Mafia.

«Разработка оригинальной игры завершилась 18 лет назад. Технологии на её основе были разработаны ещё раньше. Список улучшений получился бы огромным! — объясняет Петр Мотейзик, арт-директор студии Hangar 13. — К примеру, мы можем подстраивать освещение и отражения таким образом, чтобы они максимально поддерживали атмосферу того или иного задания. Мы добавили тысячи мелких деталей, вплоть до симуляции складок на костюмах персонажей, значительно улучшили анимации лиц и движений — всё это сделало игру ещё более кинематографичной».

Просто посмотрите на эти кадры.

Релиз Mafia: Definitive Edition должен был состояться в августе, однако его перенесли на 25 сентября. Игра выйдет на ПК, Xbox One и PlayStation 4.

В интернете появилось видео с геймплеем ремастера Mafia