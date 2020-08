Видео геймплея новой Need for Speed появилось в Сети

На YouTube появились первые видеоролики с геймплеем новой игры Need for Speed. Гоночный симулятор разрабатывает компания Criterion Games, которая выпускала серию Burnout.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале BlackPanthaa.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале LPN05.

На видео представлена ранняя альфа-сборка игры. В ней ещё не проработаны объекты и детали окружения. На видео можно лишь увидеть сам геймплей. В ролике авторы представили гонку с восемью участниками и одинаковыми моделями автомобилей.

Предполагается, что новая игра выйдет в 2021 году. В то же время официальный анонс новой Need for Speed ещё не состоялся. Последняя игра серии NFS вышла в 2019 году, тогда состоялся релиз Need for Speed Heat.