Видео геймплея новой Need for Speed появилось в Сети
На YouTube появились первые видеоролики с геймплеем новой игры Need for Speed. Гоночный симулятор разрабатывает компания Criterion Games, которая выпускала серию Burnout.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале BlackPanthaa.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале LPN05.
На видео представлена ранняя альфа-сборка игры. В ней ещё не проработаны объекты и детали окружения. На видео можно лишь увидеть сам геймплей. В ролике авторы представили гонку с восемью участниками и одинаковыми моделями автомобилей.
Предполагается, что новая игра выйдет в 2021 году. В то же время официальный анонс новой Need for Speed ещё не состоялся. Последняя игра серии NFS вышла в 2019 году, тогда состоялся релиз Need for Speed Heat.
Источник: Electronic Arts выпустит Need for Speed Hot Pursuit для Nintendo Switch
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