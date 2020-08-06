Авторы Marvel's Avengers объяснили, почему Человек-Паук появится только на PlayStation

В компании Crystal Dynamics, занимающейся разработкой игры Marvel's Avengers, рассказали, почему Человек-Паук будет доступен только на консолях PlayStation.

«Мы занимаемся разработкой, но когда дело доходит до выбора, где будет Человек-паук и кем он может стать, то здесь все решения принимает PlayStation. Как вы знаете, это собственность Sony. Тогда Marvel с Sony говорят: «Вот что мы можем сделать. И это мы можем сделать на этой платформе».

Мы как создатели говорим: «Это возможность сделать что-то уникальное, весёлое и потрясающее». Так что нам нравится идея дать этого персонажа игрокам PlayStation. Если мне не изменяет память, мы анонсировали Соколиного Глаза меньше недели назад. У нас есть два героя, анонсированные в течение пяти дней. Люди будут зацикливаться на чём-то одном, хотя впереди их ждут сотни часов контента и годы сюжетных линий, новые миры, регионы и персонажи. Мы ещё много чего не анонсировали», — цитирует одного из руководителей Crystal Dynamics Comicbook.