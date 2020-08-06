Из FIFA 21 исключили «празднование Аршавина», чтобы бороться с токсичностью игроков

EA Sports объявила, что в новой части FIFA не будет двух одновременно популярных и токсичных празднований голов.
Первое – известное в англоязычной среде как «Shush», когда игрок прикладывает палец к губам, изображая звук «Шшш». В мире это не самое популярное празднование, а вот в российском футболе этот жест известен благодаря Андрею Аршавину. Экс-футболист сборной России праздновал так забитые голы и в России, и в Англии, играя за «Арсенал».
И все бы ничего, но в FIFA такая манера радоваться дает возможность тянуть время. Если включить празднование на бегу, вашему оппоненту придется просто наблюдать, как счастливый автор гола бегает по газону с пальцем возле губ.
При онлайн-матчах, когда ты видишь перед собой лишь экран, это особенно раздражает игроков и формирует токсичную атмосферу. Дополнительно, чтобы не растягивать матчи, EA Sports вообще уберет катсцену после голов и сделает более ввод мяча, удары от ворот, угловые и прочие моменты игры.
A-Ok в исполнении виртуального Деле Алли
Фото: FIFA 20
Еще один забаненный формат празднований – A-Ok. Этот жест сделал популярным англичанин Деле Алли, который в августе 2018 года после забитых голов стал показывать «перевернутый Ок», похожий на монокль. Мир сошел с ума, все пытались повторить эту задумку. И к Деле Алли тоже нет претензий, если бы сам жест «Ок» не стал символом сторонников расового превосходства. EA Sports, впрочем, исключение «А-Ok» оставила без комментариев.
FIFA 21 выйдет 9 октября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Затем – на консолях нового поколения.
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