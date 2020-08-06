В CS:GO найден новый баг — игроки могут заранее увидеть выбегающего из-за угла соперника

Популярный аналитик Counter Strike: Global Offensive Александр Петрик рассказал о новом баге, который найден в игре. Благодаря замене определённых файлов в директории игры пользователи могут заранее видеть соперников, выходящих из-за угла.



«Новый баг в CS:GO нашли недавно, он позволяет видеть оппонентов и тиммейтов в виде больших квадратов, а значит, позволяет увидеть их заранее. Valve, исправь это», — написал Александр на своей странице в «Твиттере».

Видео доступно на YouTube-канале Volsiz.



В конце июля получил популярность другой баг в CS:GO, благодаря которому игроки могли фактически выключить в игре смоки. Valve устранила недочёт и забанила игроков, которые им пользовались.