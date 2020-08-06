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В CS:GO найден новый баг — игроки могут заранее увидеть выбегающего из-за угла соперника

В CS:GO найден новый баг — игроки могут заранее увидеть выбегающего из-за угла соперника
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Популярный аналитик Counter Strike: Global Offensive Александр Петрик рассказал о новом баге, который найден в игре. Благодаря замене определённых файлов в директории игры пользователи могут заранее видеть соперников, выходящих из-за угла.

«Новый баг в CS:GO нашли недавно, он позволяет видеть оппонентов и тиммейтов в виде больших квадратов, а значит, позволяет увидеть их заранее. Valve, исправь это», — написал Александр на своей странице в «Твиттере».

Видео доступно на YouTube-канале Volsiz.

В конце июля получил популярность другой баг в CS:GO, благодаря которому игроки могли фактически выключить в игре смоки. Valve устранила недочёт и забанила игроков, которые им пользовались.

На карте CS:GO Mirage найден баг, позволяющий видеть и убивать сквозь стены
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