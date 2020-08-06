Хитман от первого лица. Анонсирован Hitman III для VR-устройств

На презентации PlayStation State of Play был анонсирован Hitman III для VR-устройств.

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

В виртуальном шлеме можно будет пройти не только Hitman III, но и всю трилогию.

Hitman (с англ. — «наёмный убийца») — серия видеоигр в жанре стелс-экшен, доступная на многих современных платформах. Действие развивается вокруг профессионального клона-киллера, известного под кодовым именем «Агент 47». Третья часть была анонсирована на июньской презентации PS5. Игра, получившая название Hitman III: Death Awaits, выйдет в январе 2021 года.



Серия разрабатывается независимой датской компанией IO Interactive. До 2006 года издавалась Eidos Interactive, после чего перешла к Square Enix. С 2018 года издаётся игровым подразделением Warner Bros. Насчитывает семь игр основной серии.