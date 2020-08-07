Dr. Disrespect намекнул на возвращение. В Сети считают, что он будет стримить на YouTube

Стример Гай Dr. Disrespect Бэйм, получивший вечный бан на Twitch, опубликовал в на своей странице в «Твиттере» тизер, на котором он, на фоне неоновых вывесок исполняет песню Red Skies. Пользователи расценили ролик как намек на скорое возвращение к стримингу.
Инсайдер и журналист Род Slasher Бреслау обратил внимание, что на YouTube-канале Бэйма появилась кнопка «Спонсировать». Пусть это и не является признаком подписанного контракта с платформой, в сети уже появились предположения, что Dr. Disrespect начнёт стримить на YouTube.
Учётная запись стримера на Twitch была заблокирована навсегда 27 июня. У него было 4 миллиона подписчиков. Платформа вернула фанатам стримера все потраченные на подписку деньги, при этом самому Бэйму даже не сообщила причину бана.
Фирменный стиль Гая — парик, геймерские наушники, чёрные очки и рокерская жилетка. Этакий герой фильмов из 80-х, косящий под крутого парня на районе. Стримы Бэйма — многочасовые представления. Образ Dr DisRespect появился ещё в 2010 году.
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