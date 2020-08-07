Бабушка-стример продемонстрировала результат 6 лет игры в Minecraft

72-летняя стримерша под ником «Bacon_Mom» в прямом эфире на платформе Twitch продемонстрировала свою карту в игре Minecraft, которую она застраивала на протяжении 6 лет, информирует сообщество «Twitch News» в социальной сети «ВКонтакте».
Игра-песочница стала неким хобби для женщины, все переживания она отпускала, строя узоры из кубов. Например, стримерша рассказала о здании, которое построила в «худший день в своей жизни».
«Я построила здесь эту скульптуру в худший день своей жизни. Моего внука отдали на усыновление в день, когда его родили, потому что его мать отказалась от него, а приёмные родители решили не подпускать меня к нему, чтобы я не видела и не знала ничего о нём. Сейчас ему 4 года, а я видела, наверное, 5 фотографий с момента его рождения. Когда ему сменили имя, я заметила, что меня не включили в список родственников в «Фейсбуке» или где-либо ещё – это разбило мне сердце. Я пришла сюда и построила это [некое здание из стекла] и, плакала днями пока строила. Это просто сумасшедшее течение жизни, с которым не знаешь, что случится, и будет ли у тебя шанс быть настоящей бабушкой», — поделилась историей женщина.
Видео доступно на платформе Twitch.
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