DOOM Eternal и TES Online обновят для PS5 и Xbox Series X

Компания Bethesda поделится подробностями обновлённых версий DOOM Eternal и TES Online и объявит их даты выхода на PS5 и Xbox Series X в предстоящие недели — вероятно, на QuakeCon. Помимо этого студия работает над тем, чтобы обеспечить обратную совместимость обеих игр на консолях нового поколения сразу после их выхода.
Также в Bethesda подтвердили, что планируют бесплатно обновлять игры, вышедшие на текущем поколении консолей, до версий для PS5 и Xbox Series X.
Doom Eternal — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица. Игра разработана компанией id Software, а издателем выступила компания Bethesda Softworks. Анонс игры состоялся на выставке E3 2018. Выход игры состоялся в 2020 году на платформах Windows, PlayStation 4 и Xbox One и в сервисе Google Stadia, позже ожидается выпуск версий для Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X.
The Elder Scrolls Online — компьютерная игра в жанре MMORPG, разработанная ZeniMax Online Studios и изданная Bethesda Softworks. Игра была анонсирована в 2012 году и первоначально выпущена в 2014 году для персональных компьютеров под управлением Windows и macOS, а выход на консолях PlayStation 4 и Xbox One состоялся в 2015 году. До выхода The Elder Scrolls Online разрабатывалась семь лет.
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