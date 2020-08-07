Стримера, который совершил самоубийство, увековечили в World of Warcraft

В игре World of Warcraft: Shadowlands появится тренер разбойников по имени Reckful. Неигровой персонаж был назван в честь стримера Байрона Reckful Бернстайна, который в июле покончил с собой.

NPC появится в Соборе света в Штормграде. Разработчики добавили Reckful диалоговую фразу, и игроки смогут сказать ему: «Здорово снова увидеть тебя».

2 июля стало известно, что Reckful покончил с собой. Он страдал от биполярного расстройства и депрессии. Он был одним из самых известных игроков на разбойнике в World of Warcraft.

World of Warcraft — массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра, разработанная и издаваемая компанией Blizzard Entertainment. Действие World of Warcraft происходит в фэнтезийной вселенной Warcraft. Игра тесно связана с предыдущими играми серии — стратегиями в реальном времени. Каждый игрок управляет одним персонажем и может взаимодействовать с другими игроками в общем виртуальном мире.