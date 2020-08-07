Стримерша Карина: русский человек — это культурный химик

Известная стримерша Карина объяснила, почему в России, в отличие от США, феминизм и ЛГБТ считаются субкультурами.

«Раз хотите, давайте новости из России. Волнует сейчас всех какая-то баба из одной всеми любимой соцсети с короткими видосиками. Зовут её Оля Тыква, ей 14, у неё жёлтые волосы (чтобы было понятно, о ком речь). Оля запостила патетический ЛГБТ-видосик, где сама себе отвечает на вопросы, которые никто бы ей не задал в реальной жизни. Суть видоса малоинтересна, поэтому сразу расскажу, откуда Оля и что весь этот движ из себя представляет в России.

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Русский человек — это культурный химик. Связано это с многовековой практикой синтеза и адаптации мировых культур, которые причудливо объединились в русском культурном поле. Иногда в этом поле возникают настоящие карго-культы. Называются они субкультурами. Раньше были всеразличные панки, готы, эмо и реперы. Сейчас это феминизм и ЛГБТ.

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Почему в России феминизм и ЛГБТ это субкультуры? Например, в Штатах, феминизм — один из вариантов решения важного социального уравнения. Людям свойственно тратить куда-то энергию. Никому не нравятся бегающие по городу и поджигающие магазины толпы. Пускай лучше борются за права женщин. И магазин не сгорит и бабцам можно продать розовых футболок с неповорачиваемыми стрелочками. ВВП растёт, все довольны, вот оно настоящее счастье. Так же с ЛГБТ. Серьёзный бизнес, короче.

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В России расклад иной. Здесь нет особого избытка энергии. Подавляющее большинство населения много работает (Россия один из лидеров по числу рабочих часов на год в мире). Кушать нужно. Поэтому тут серьёзный бизнес, без целей и задач, превращается в обычную субкультуру.

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В реальности в большинстве случаев россиян (как и любых нормальных людей) мало интересует чужая ориентация. Ну, кроме каких-то совсем маргинальных групп, типа казаков, ВДВшников или ауегопников.

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У людей иные интересы. И следовало бы нормально объяснить это Оле, которая сейчас искренне не понимает, почему её так хейтят и засыпают угрозами. Для нее это модная субкультура, развлечение, а для российского общества, 14-летняя Оля — скучающая бездельница, которая публично обсуждает экзотические (для российского культурного поля) проблемы, намеренно делая акцент на их невероятной значимости для общества. И совершенно закономерно этим всех раздражая», — написала стримерша Карина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице стримерши Карины в «Инстаграме».