Киберспортивное подразделение ФК «Сочи» пополнила девушка

22-летняя российская киберфутболистка Маргарита R1tinha Ковальчук подписала контракт с футбольным клубом «Сочи». Девушка будет представлять клуб на соревнованиях по FIFA.

«Первая девушка в России, которая будет представлять футбольный клуб в киберфутболе. Это уникальная девушка, которая соревнуется в FIFA на равных с парнями и является одной из сильнейших на данный момент в России среди девушек», — говорится в анонсе.

В клубе говорят, что рассматривали многих киберфутболистов и тестировали их на протяжении нескольких месяцев. В итоге выбор пал на молодых, перспективных, но уже с определёнными достижениями ребят. В состав киберспортивного подразделения «Сочи» вошли ещё три киберспортсмена — Максим ZaykaPoehali Борисов, Анвер ANV Озоль и Егор KilMix13 Хвостов.