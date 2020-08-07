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Киберспортивное подразделение ФК «Сочи» пополнила девушка

Киберспортивное подразделение ФК «Сочи» пополнила девушка
Киберспорт / FIFA 0

22-летняя российская киберфутболистка Маргарита R1tinha Ковальчук подписала контракт с футбольным клубом «Сочи». Девушка будет представлять клуб на соревнованиях по FIFA.

«Первая девушка в России, которая будет представлять футбольный клуб в киберфутболе. Это уникальная девушка, которая соревнуется в FIFA на равных с парнями и является одной из сильнейших на данный момент в России среди девушек», — говорится в анонсе.

В клубе говорят, что рассматривали многих киберфутболистов и тестировали их на протяжении нескольких месяцев. В итоге выбор пал на молодых, перспективных, но уже с определёнными достижениями ребят. В состав киберспортивного подразделения «Сочи» вошли ещё три киберспортсмена — Максим ZaykaPoehali Борисов, Анвер ANV Озоль и Егор KilMix13 Хвостов.

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