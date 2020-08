На Xbox One до 10 августа стали бесплатными мультиплеер и ряд популярных игр

Корпорация Microsoft объявила о старте промоакции Big Gaming Weekend, которая продлится до 10 августа. На Xbox One бесплатно будет доступен мультиплеер, а также ряд популярных проектов, включая шутер Call of Duty: Modern Warfare. Кроме того, геймеры смогут бесплатно попробовать игры из списка Xbox Game Pass.

Полный список игр, которые стали временно бесплатными:

Call of Duty: Modern Warfare (только мультиплеер на PC и Xbox One), играть в многопользовательские режимы можно через Call of Duty: Warzone;

Borderlands 3 (Xbox One, PS4 и Steam), в Steam игра будет доступна до 12 августа;

Dragon Ball FighterZ (Xbox One);

Black Desert (Xbox One);

Gears 5 (Xbox One и PC);

Subnautica (Xbox One и PC);

ARK: Survival Evolved (Xbox One и PC);

The Elder Scrolls Online (Xbox One, PS4 и Steam);

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (Xbox One);

Monster Hunter World (Xbox One).