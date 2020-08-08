Пираты взломали Horizon Zero Dawn и выложили игру на торрент-трекерах

Накануне, 7 августа, состоялся релиз игры Horizon Zero Dawn на ПК. Игра уже была выпущена для PlayStation 4. Пираты воспользовались отсутствием защиты Denuvo и взломали игру. Теперь она доступна не только в Steam и на Epic Games Store, но и на торрент-трекерах.

Разработчик не стал добавлять антипиратскую защиту, оставив лишь DRM от Steam. В итоге хакерам из CODEX потребовалось совсем немного времени, чтобы преодолеть защиту. Игра была взломана уже через несколько часов.

PlayStation и Guerrilla Games планируют выпустить трилогию игр Horizon Zero Dawn. Дебютная игра серии появилась на прилавках магазинов 28 февраля 2017 года эксклюзивно для PlayStation 4.

Разработка второй части Horizon Zero Dawn (Horizon Forbidden West) стартовала после запуска первой игры и планировалась для PlayStation 4. Но планы изменились и производство сиквела переделали под PlayStation 5.