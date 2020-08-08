DrDisRespect: до сих пор не имею понятия, почему заблокировали канал в Twitch

Популярный стример Гай DrDisRespect Бэйм вновь прокомментировал блокировку своего канала на платформе Twitch. Ранее стример завёл канал на YouTube. Во время одного из эфиров он вновь заявил, что не знает причин блокировки.

«Многие хотят знать, что там произошло. И знаете, хочу, чтобы вы смотрели мне в глаза, когда я это говорю. Мы до сих пор не имеем понятия, почему это произошло. Насколько знаю, мы не сделали ничего плохого. И непонятно, что могло послужить причиной бана. Не говорю уже о том, как это было сделано. Никаких контактов, сообщений, просто бам — и готово!

Хочу отнестись к произошедшему максимально разумно. Позволю профессионалам в этой области всё решить», — сказал стример.

Учётная запись стримера на Twitch была заблокирована навсегда 27 июня. У него было 4 млн подписчиков. Платформа вернула фанатам стримера все потраченные на подписку деньги, при этом Бэйму даже не сообщила причину бана.