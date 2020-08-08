Тиктокерша обвинила разработчиков Fortnite в плагиате её танца на роликах

Известная блогерша и пользовательница сети Tik-Tok Ана Кото недовольна, что разработчики Fortnite добавили её танец на роликах в игру, не упомянув автора. Танец на роликах появился в качестве эмоции Freewheelin.
Героиня полностью повторяет движения девушки. Кото даже опубликовала ролик, в котором сравнила движения персонажа со своими.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Morgan Sung.
«Разработчики Fortnite, мне лестно, но почему не сказали об авторе танца?» — написала Кото.
Видео блогерши собрало уже более 15 млн просмотров. Большинство пользователей поддержали Ану, призвав разработчиков указывать автора.
Ранее стало известно, что в Fortnite появится танец – отсылка к победе футбольного клуба «Ливерпуль» в английской Премьер-лиге. Персонаж игры поднимает над головой кубок, напоминающий трофей АПЛ.
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