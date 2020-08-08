Художник представил дизайн PlayStation 5 в стиле Бэтмена
Поклонник DC Comics разработал альтернативный дизайн для консоли PlayStation 5. Свой дизайн он назвал The Batman. На фронтальной части консоли изображена часть маски Бэтмена.
Помимо приставки автор поработал и над контроллером DualSense. Он также был перекрашен в соответствующий цвет и приведён к единой стилистике.
Художник показал дизайн на популярном форуме reddit. Пользователи высоко оценили представленную разработку.
Релиз PlayStation 5 запланирован на конец 2020 года. Презентация консоли и эксклюзивных игр для неё состоялась 11 июня. Точная дата выхода и стоимость консоли не известны. По слухам, Sony планирует выпустить до 170 млн PlayStation 5 до 2025 года. На начальном этапе консоль будет производиться в бело-чёрной цветовой гамме.
Появились фотографии чёрного геймпада PlayStation 5
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