Ubisoft показала новый трейлер Assassin’s Creed Valhalla, в котором главному герою сменили

Компания Ubisoft выложила альтернативную версию кинематографического трейлера Assassin’s Creed Valhalla. В нём авторы заменили викинга Эйвора на женского персонажа.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Ubisoft.
При этом, как обратили внимание фанаты, авторы не стали полностью перерисовывать персонажа, изменили только голову. Из-за этого девушка в некоторых сценах выглядела непропорционально.
Один из руководителей Ubisoft, Дарби Макдевитт, рассказал, что игрок сможет трансформировать своего персонажа из мужчины в женщину и наоборот прямо в ходе игры. Так компания планирует уйти от каноничного образа Эйвора как мужчины или женщины. Кроме того, эта возможность будет влиять на улучшения в «Анимусе».
Релиз Assassin's Creed Valhalla состоится 17 ноября на ПК, Xbox One и PS4.
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