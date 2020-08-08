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Ubisoft показала новый трейлер Assassin’s Creed Valhalla, в котором главному герою сменили

Ubisoft показала новый трейлер Assassin’s Creed Valhalla, в котором главному герою сменили
Киберспорт / Другие игры 0

Компания Ubisoft выложила альтернативную версию кинематографического трейлера Assassin’s Creed Valhalla. В нём авторы заменили викинга Эйвора на женского персонажа.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Ubisoft.

При этом, как обратили внимание фанаты, авторы не стали полностью перерисовывать персонажа, изменили только голову. Из-за этого девушка в некоторых сценах выглядела непропорционально.

Один из руководителей Ubisoft, Дарби Макдевитт, рассказал, что игрок сможет трансформировать своего персонажа из мужчины в женщину и наоборот прямо в ходе игры. Так компания планирует уйти от каноничного образа Эйвора как мужчины или женщины. Кроме того, эта возможность будет влиять на улучшения в «Анимусе».

Релиз Assassin's Creed Valhalla состоится 17 ноября на ПК, Xbox One и PS4.

В Assassin's Creed Valhalla можно изменить пол в любой момент игры
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