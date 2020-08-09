SEGA будет выпускать больше игр для ПК из-за успеха Persona 4 Golden в Steam

Глава Sega Sammy Holdings Inc Харуки Сатоми и вице-президент Коити Фуказава рассказали, что компания планирует выпускать больше игр для ПК после успеха Persona 4 Golden.
«Из-за высоких оценок игры на соответствующих сайтах и низкой стоимости продажи были значительно выше, чем ожидалось. В будущем мы хотели бы активно продвигать порты наших предыдущих релизов в Steam и на других платформах. Обдумываем, какие условия продажи будут лучше для каждого тайтла. Кроме того, хотим предпринять некоторые меры, например работать над ПК-версией наших игр с самого начала, делая их мультиплатформенными», — приводит слова руководства пресс-служба Sega на официальном сайте.
Persona 4 Golden вышла в Steam 13 июня, и за месяц в неё сыграло больше 500 тысяч пользователей.
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