SEGA будет выпускать больше игр для ПК из-за успеха Persona 4 Golden в Steam

Глава Sega Sammy Holdings Inc Харуки Сатоми и вице-президент Коити Фуказава рассказали, что компания планирует выпускать больше игр для ПК после успеха Persona 4 Golden.

«Из-за высоких оценок игры на соответствующих сайтах и низкой стоимости продажи были значительно выше, чем ожидалось. В будущем мы хотели бы активно продвигать порты наших предыдущих релизов в Steam и на других платформах. Обдумываем, какие условия продажи будут лучше для каждого тайтла. Кроме того, хотим предпринять некоторые меры, например работать над ПК-версией наших игр с самого начала, делая их мультиплатформенными», — приводит слова руководства пресс-служба Sega на официальном сайте.

Persona 4 Golden вышла в Steam 13 июня, и за месяц в неё сыграло больше 500 тысяч пользователей.