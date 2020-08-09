Во время матчей в Call of Duty: Warzone появляются странные сообщения. Они пугают игроков

Во время матчей в Call of Duty: Warzone начали появляться загадочные сообщения, сообщает портал Eurogamer.

Возможно, они связаны с предстоящим анонсом новой части игры. Первое сообщение — «знай свою историю» (Know your history), второе — русский текст «обречены на её повторение». Они внезапно появляются на экране на 1–2 секунды и отображаются сразу у нескольких игроков, находящихся рядом.

По слухам, релиз новой части Call of Duty, которая будет посвящена Холодной войне, запланирован на конец 2020 года. Датамайнеры и пользователи социальных сетей находили некоторые подробности о Call of Duty: Black Ops Cold War, которые утекли в Сеть, например названия миссий и логотип игры. Официального анонса новой части от Activision по-прежнему не было.