Во время матчей в Call of Duty: Warzone появляются странные сообщения. Они пугают игроков
Во время матчей в Call of Duty: Warzone начали появляться загадочные сообщения, сообщает портал Eurogamer.
Возможно, они связаны с предстоящим анонсом новой части игры. Первое сообщение — «знай свою историю» (Know your history), второе — русский текст «обречены на её повторение». Они внезапно появляются на экране на 1–2 секунды и отображаются сразу у нескольких игроков, находящихся рядом.
По слухам, релиз новой части Call of Duty, которая будет посвящена Холодной войне, запланирован на конец 2020 года. Датамайнеры и пользователи социальных сетей находили некоторые подробности о Call of Duty: Black Ops Cold War, которые утекли в Сеть, например названия миссий и логотип игры. Официального анонса новой части от Activision по-прежнему не было.
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