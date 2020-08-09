Женщина смогла вернуть 1,4 млн рублей, которые её сын потратил на донаты и подписки Twitch

Женщине удалось вернуть $ 20 тыс. (более 1,4 млн рублей), которые сын потратил с её банковской карты на донаты и подписки Twitch, сообщает Dot Esports.

По данным источника, ей помогли сотрудники платёжной системы Xsolla, партнёра Twitch. Женщине удалось убедить сотрудников сервиса, что деньги были потрачены без её ведома.

17 июля на Reddit появился пост, в котором мать рассказала, как это произошло. Сообщалось, что ребёнку понадобилось на это всего 17 дней. Он использовал карту, с которой оплачивал обеды в школе, и донатил различным стримерам, таким как Kurt Benkert, игрока «Майами» Майерса Ленарда, Tfue, Gorb и Ewok. Ленард, Gorb и Kurt Benkert согласились помочь семье и вернуть средства, однако позже аккаунт ребёнка заблокировали и отследить переводы без участия сервиса стало невозможно. Банк отказался возвращать деньги, пока женщина не выдвинет обвинения против сына.