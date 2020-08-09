Со дня релиза в Doom Eternal убито 12 миллиардов демонов

Компания-разработчик компьютерных игр Id Software в честь Quakecon at Home 2020 обнародовала любопытную статистику убийств в игре Doom Eternal, сообщает Bethesda.

С момента релиза Doom Eternal в игре было убито 12 миллиардов демонов. 2,9 млрд из них убиты с помощью добивания Glory Kills. От супердробовика пострадали более 1 миллиард, а от BFG — 607 миллионов. Также игроки обнаружили 41 миллион игрушек и 86 миллионов экстра жизней (1-UP).

Релиз Doom Eternal состоялся 20 марта. Игра вышла на PC, PlayStation 4, Xbox One и Google Stadia.

Quakecon — ежегодный LAN party турнир в Далласе, штат Техас. Обычно мероприятие собирает тысячи игроков со всего мира, организатором выступает id Software, фирма-разработчик игры Quake. В 2020 году из-за пандемии коронавируса традиционный фестиваль заменит цифровой ивент QuakeCon at Home, который проходит с 7 по 9 августа.