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Иван ArtStyle Антонов вернулся на пост главного тренера Virtus.Pro по Dota 2

Иван ArtStyle Антонов вернулся на пост главного тренера Virtus.Pro по Dota 2
Киберспорт / Dota 2 0

Иван ArtStyle Антонов вернулся в Virtus.pro на позицию тренера первого состава по Dota 2. Ранее Иван уже работал с командой в 2017-2018 годах, вместе с ним «Медведи» становились чемпионами 4 мэйджоров и дважды занимали 5-6-е место на The International.

«За два года я очень сильно поднабрал в Dota 2 и всё это время чувствовал поддержку людей, спасибо большое за это! У нас всё впереди!» — приводятся слова ArtStyle на официальном сайте команды.

«Рад приветствовать Ивана в составе клуба! В прошлом он уже помог команде выйти на невероятный уровень, и сейчас мы уверены, что его опыт и понимание игры позволят нам вновь показать хороший рост», — сказал генеральный менеджер Virtus.pro Сергей Гламазда.

В состав Virtus.pro по Dota 2 входят: Игорь iLTW Филатов, Владимир No[o]ne- Миненко, Роман Resolut1on Фоминок, Бакыт W_Zayac Эмилжанов и Алексей Solo Березин.

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