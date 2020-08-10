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На упаковке нового контроллера Xbox найдено упоминание Xbox Series S

На упаковке нового контроллера Xbox найдено упоминание Xbox Series S
Киберспорт / Другие игры 0

На упаковке нового контроллера Xbox нашли упоминание Xbox Series S.

Пользователю «Твиттера» zakk_exe удалось приобрести геймпад для Xbox Series X на сайте OfferUp за $ 35. Некоторое время спустя сайт The Verge подтвердил подлинность снимков.

Посмотреть фотографию можно в "Твиттере".

На боковой части упаковки помимо прочих устройств, которые совместимы с новым контроллером (Xbox Series X, Xbox One, ПК, iOS, Android), указана Xbox Series S.

Сообщалось, что Xbox Series S под кодовым названием Lockhart представляет собой менее производительную и, как следствие, дешёвую версию Xbox Series X. Microsoft официально не подтвердила существование этой консоли. В начале июня упоминание о Xbox Lockhart нашли в библиотеках операционной системы Windows.

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