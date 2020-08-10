«Запускается через раз, вылетает каждые 20 минут». Игроки недовольны Horizon Zero Dawn

7 августа в Steam и Epic Games Store состоялся релиз игры Horizon Zero Dawn на ПК. Пользователи платформы от Valve стали массово выражать недовольство игрой. В итоге у Horizon Zero Dawn лишь 60% положительных отзывов.

В частности, геймеры недовольны оптимизацией и резким повышением цены: «Мало того, что игра запускается через раз, так ещё и вылетает каждые 20 минут». «Очень красивая заставка в 10 FPS, которая со временем выжирает оперативку до критической ошибки». «Отличная оптимизация. Если игру не запускать, то всё норм». «Не рекомендую: за качество порта, оптимизацию, региональные цены и отношение к игрокам в целом», — пишут игроки, опробовавшие Horizon на компьютерах.

PlayStation и Guerrilla Games планируют выпустить трилогию игр Horizon Zero Dawn. Дебютная игра серии появилась на прилавках магазинов 28 февраля 2017 года эксклюзивно для PlayStation 4.



Разработка второй части Horizon Zero Dawn (Horizon Forbidden West) стартовала после запуска первой игры и планировалась для PlayStation 4. Но планы изменились и производство сиквела переделали под PlayStation 5.