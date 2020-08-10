Про-игрок в Fortnite решил поиграть с читами, чтобы показать безнадёжность античита

14-летний профессиональный игрок в Fortnite под никнеймом Kona решил показать разработчикам, как можно легко обойти их античитерское ПО в игре.
На канал киберспортсмена на Twitch подписано всего лишь 4000 человек. Видимо, игрок решил не только показать безнадёжность античита, но и прославиться, правда, поставив свою карьеру про-игрока под угрозу. Во время прямого эфира он без смущения запустил читы и начал с ними бегать не где-то в паблике, а на официальном турнире Fortnite Champion Series.
Игрок прошёл в финал квалификации Fortnite Champion Series, но был заблокирован. Он мог получить бан не только в игре, но и на стрим-платформе. В CoD-сообществе был примерно похожий случай, который закончился для проверяльщика блокировкой на Twitch и в игре.
Вся эта ситуация настолько тревожна, что, если бы игрок не показывал игру с читами в прямом эфире, он бы мог выиграть турнир и никто бы даже не узнал, что победил он нечестно. Несмотря на то что Epic Games пытается всеми силами защитить игроков от читеров, есть программы, которые без проблем обходят античит, и вам не нужно тратить на их приобретение целое состояние.
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