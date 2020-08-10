Китайская стримерша отказалась от участия в озвучке Cyberpunk 2077 после травли в соцсетях

Популярная китайская стримерша и блогер 渗透之C菌 была вынуждена отказаться от участия в озвучке Cyberpunk 2077 после травли в социальных сетях, сообщает VG247. Студия CD Projekt RED предложила ей озвучить одного из второстепенных персонажей. Изначально девушка согласилась, но соотечественники усомнились в её актёрских данных и выразили недоумение необходимостью приглашения блогера для озвучки.
Больше всего стримерше досталось за сексуальную связь с другой девушкой и за активное продвижение в Китае The Last of Us 2, в которой затрагиваются гомосексуальные темы. Через два дня после появления анонса стримерша отказалась от камео.
Cyberpunk 2077 — экшен о приключениях в городе недалёкого будущего Найт Сити. Изначально релиз игры был запланирован на апрель, однако его переносили дважды. Актуальная дата выхода — 19 ноября. Игра будет доступна для PlayStation 4, Xbox One и PC, а в будущем также и на консолях следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.
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