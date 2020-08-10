В Беларуси могут перенести киберспортивные матчи из-за акций протестов

Ведущие белорусские киберспортсмены высказались о ситуации в стране. Накануне в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов.

После объявления официальных результатов в стране начались массовые акции протеста. В крупнейших городах Беларуси местные жители начали строить баррикады, происходили столкновения с правоохранителями. В Беларуси начались перебои с интернетом, из-за чего пришлось перенести несколько матчей.

«Никогда не хотел писать о политике публично, но происходящее в моей стране — это переход всех границ. Видимо, я прожил слишком счастливую жизнь, раз не осознавал, на что пойдёт нынешний президент моей страны», — написал в «Твиттере» киберспортсмен Артём Баршак.

«Горжусь своим народом», — добавила комментатор по Dota2 Мила Алиева, выложив видео акций протеста в Минске.

«Уехал с работы на смене сторон посреди матча, это непрофессионально, знаю. Простите, но у меня слёзы наворачиваются. Не был дома с нового года из-за карантина, сижу в Киеве и просто не знаю, что делать. Те, кто сейчас на улицах, — герои», — написал комментатор по CS:GO Костя Сивко.

«Почему в Минске так много военной техники? Почему так много недовольных? Почему интернет не работает уже второй день, учитывая что за Лукашенко официально проголосовало 80? Как обычно, ни один мой знакомый, ни один знакомый родителей, ни один знакомый знакомых не голосовал за него», — добавил игрок в Dota 2 Дмитрий Fishman Полищук.