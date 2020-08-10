Игроки выяснили, каких ещё супергероев могут добавить в игру Marvel’s Avengers

Игроки, ставшие участниками закрытого бета-тестирования Marvel’s Avengers, выяснили, какие ещё супергерои могут быть добавлены после релиза. Пока известно, что в игре появятся Халк, Чёрная вдова, Железный человек, Капитан Америка, Мисс Марвел, Тор, Человек-паук и Соколиный глаз.
Но, по всей видимости, после релиза авторы добавят в игру Войтель, Кейт Бишоп и Женщину-Халка. К такому выводу пришли игроки, которые покопались в файлах бета-версии Marvel’s Avengers.
Marvel’s Avengers — видеоигра в жанре action-adventure, разрабатываемая компаниями Crystal Dynamics и Eidos Montreal. Издателем выступает компания Square Enix. Действие игры основано на серии комиксов «Мстители» от Marvel. Первоначально игра должна была выйти 15 мая, но поздее релиз был перенесён на 4 сентября 2020 года. Marvel’s Avengers сначала выйдет на PC, PlayStation 4 и Xbox One, а позже (после появления консолей на прилавках) на PlayStation 5 и Xbox Series X.
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