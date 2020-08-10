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Инсайдер рассказал, в чём PlayStation 5 уступает Xbox Series X

Инсайдер рассказал, в чём PlayStation 5 уступает Xbox Series X
Киберспорт / Другие игры 0

Известный инсайдер Dusk Golem поделился впечатлениями от PlayStation 5. По словам источника, PlayStation 5 слабее, чем Xbox Series X. К такому выводу инсайдер пришёл, пообщавшись со знакомыми разработчиками.

Dusk Golem утверждает, что разница бывает заметна в мультиплатформенных играх. Даже при разрешении 1080p у PlayStation 5 бывают просадки. Однако на Xbox Series X таких проблем не возникает. При этом, по словам инсайдера, с эксклюзивами PlayStation справляется без проблем.

В качестве примера инсайдер привёл Resident Evil Village. Во время презентации можно было заметить проблемы с производительностью. Однако на Xbox Series X всё было в порядке.

Выход PlayStation 5 и Xbox Series X запланирован на конец 2020 года.

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