EA Sports показала трейлер режима Ultimate Team для FIFA 21

Компания EA Sports представила новый трейлер режима Ultimate Team для футбольного симулятора FIFA 21. В трейлере показаны основные нововведения FUT 21.

В новой игре появятся дополнительные игровые режимы. Кроме того, разработчик обещает упростить управление клубом, например, игроки будут восстанавливать форму автоматически.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале EA Sports.

Ранее разработчик показал новые карточки икон. Свои карточки получили звёзды футбола прошлого, включая Ференца Пушкаша, Эрика Кантона, Филиппа Лама, Самуэля Это’О и других.

FIFA 21 стартует 9 октября на всех платформах: ПК, PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One. Кроме того, игра дебютирует и на консолях нового поколения. Фанаты симулятора ждали, что FIFA 21 появится на новом движке Unreal Engine 5. Но после выхода дебютного трейлера стало понятно, что никакого Unreal Engine 5 в FIFA 21 не будет.