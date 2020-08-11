EA Sports показала трейлер режима Ultimate Team для FIFA 21

Компания EA Sports представила новый трейлер режима Ultimate Team для футбольного симулятора FIFA 21. В трейлере показаны основные нововведения FUT 21.
В новой игре появятся дополнительные игровые режимы. Кроме того, разработчик обещает упростить управление клубом, например, игроки будут восстанавливать форму автоматически.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале EA Sports.
Ранее разработчик показал новые карточки икон. Свои карточки получили звёзды футбола прошлого, включая Ференца Пушкаша, Эрика Кантона, Филиппа Лама, Самуэля Это’О и других.
FIFA 21 стартует 9 октября на всех платформах: ПК, PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One. Кроме того, игра дебютирует и на консолях нового поколения. Фанаты симулятора ждали, что FIFA 21 появится на новом движке Unreal Engine 5. Но после выхода дебютного трейлера стало понятно, что никакого Unreal Engine 5 в FIFA 21 не будет.
- 11 августа 2020
-
00:55
-
00:42
- 10 августа 2020
-
23:50
-
23:32
-
21:59
-
21:54
-
20:03
-
18:55
-
18:05
-
16:26
-
16:14
-
15:17
-
14:33
-
13:03
- 9 августа 2020
-
18:23
-
18:03
-
15:44
-
12:47
-
11:59
-
10:13
- 8 августа 2020
-
21:19
-
15:11
-
13:36
-
11:22
-
11:08
-
10:29
-
10:06
-
09:28
- 7 августа 2020
-
22:53
-
22:38
-
21:19
-
20:02
-
18:01
-
15:20
-
14:40