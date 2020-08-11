Появились новые скриншоты Cyberpunk 2077 — на них показаны некоторые персонажи и враги

Во время второй презентации Night City Wire, которая прошла в онлайне 10 августа, польская студия CD Projekt RED опубликовала новые скриншоты своей грядущей ролевой игры Cyberpunk 2077.
Скриншоты, опубликованные на странице ведущего менеджера по связям с общественностью Радека Грабовски в «Твиттере», демонстрируют скопление кочевников, некоторых персонажей и врагов, с которыми игрок столкнётся во время прохождения игры.
Фото: CD Project RED
Фото: CD Project RED
Фото: CD Project RED
Фото: CD Project RED
Фото: CD Project RED
Фото: CD Project RED
Фото: CD Project RED
Фото: CD Project RED
Cyberpunk 2077 выйдет на компьютерах, PlayStation 4 и Xbox One 19 ноября 2020 года, а чуть позже на PlayStation 5 и Xbox Series X. Ранее разработчики рассказали, сколько типов оружия будет в игре.
Вторая презентация Night City Wire прошла 10 августа. На июньской презентации разработчики рассказали, как работает наркотик Braindance и показали новый 15-минутный ролик с геймплеем.
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