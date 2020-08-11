Илья Мэддисон: Skyrim — реально одна из худших игр, что я видел
Популярный российский видеоблогер и стример Илья Мэддисон поделился мнением об игре The Elder Scrolls V: Skyrim.
«Skyrim — реально одна из худших игр, что я видел. Bethesda и Тодд Говард — натуральные дегенераты, я не понимаю, почему у их игр есть фанаты», — написал Мэддисон в «Твиттере».
Skyrim — ролевая игра с открытым миром от Bethesda, которая является пятой частью игровой серии The Elder Scrolls. Релиз TES 5: Skyrim состоялся в ноябре 2011 года. На данный момент серия не получила продолжения в виде шестой части, однако в 2014 году была представлена The Elder Scrolls Online — многопользовательская RPG во вселенной The Elder Scrolls. Для мобильных устройств на Android и iOS была издана The Elder Scrolls: Blades.
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