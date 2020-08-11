Серхио Агуэро эмоционально отпраздновал гол на стриме по Fall Guys. Видео

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро эмоционально отпраздновал гол на стриме по Fall Guys. На одной из карт Агуэро удалось закатить огромный мяч в ворота.

Посмотреть видео можно на канале Агуэро в Twitch.

Fall Guys — королевская битва с различными испытаниями. На Twitch стримы о новой игре собирают более 237 тыс. зрителей.

Игра Fall Guys вышла 4 августа. Её выпустили на PC и PlayStation 4. В PlayStation Store игра стоит 1399 рублей. В Steam стоимость игры составляет 465 рублей.

За сутки после релиза в Fall Guys сыграли более 1,5 млн пользователей по всему миру.]

Серхио Агуэро — олимпийский чемпион и серебряный призёр чемпионата мира в составе сборной Аргентины, многократный победитель чемпионата Англии, победитель Лиги Европы.