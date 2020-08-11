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Серхио Агуэро эмоционально отпраздновал гол на стриме по Fall Guys. Видео

Серхио Агуэро эмоционально отпраздновал гол на стриме по Fall Guys. Видео
Киберспорт / Другие игры 0

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро эмоционально отпраздновал гол на стриме по Fall Guys. На одной из карт Агуэро удалось закатить огромный мяч в ворота.

Посмотреть видео можно на канале Агуэро в Twitch.

Fall Guys — королевская битва с различными испытаниями. На Twitch стримы о новой игре собирают более 237 тыс. зрителей.

Игра Fall Guys вышла 4 августа. Её выпустили на PC и PlayStation 4. В PlayStation Store игра стоит 1399 рублей. В Steam стоимость игры составляет 465 рублей.

За сутки после релиза в Fall Guys сыграли более 1,5 млн пользователей по всему миру.]

Серхио Агуэро — олимпийский чемпион и серебряный призёр чемпионата мира в составе сборной Аргентины, многократный победитель чемпионата Англии, победитель Лиги Европы.

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