Дизайнер Cyberpunk 2077: мы не на 100% довольны ближним боем и всё ещё работаем над ним

Старший дизайнер геймплея Cyberpunk 2077 Павел Капала рассказал, как в CD Project RED идёт работа над системой ближнего боя в игре.

«До релиза осталось несколько месяцев, и сейчас я работаю над ближним боем. Мы тратим много времени на то, чтобы довести его до совершенства. Мы не на сто процентов довольны им, в частности, речь идёт о визуальной отдаче от ударов. Мы по-прежнему над этим работаем. Но я счастлив, что даже сейчас ближний бой намного лучше, чем был. Мы понимаем, что это то, что нужно сделать идеальным. Ближний бой в играх от первого лица — это очень сложно с самого начала разработки, так что это непростое задание», — приводит слова Павла Капалы VG247.

Cyberpunk 2077 выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 19 ноября 2020 года, а чуть позже на PlayStation 5 и Xbox Series X.