Как в кино! Моддер показал, как бы выглядела GTA V с усовершенствованной графикой

Пользватель YouTube с ником OreoShaman показал, как бы выглядела Grand Theft Auto V с усовершенствованной графикой и трассировкой лучей.

Посмотреть видео можно на канале OreoShaman в YouTube.

Автор запускал игру с модом на ПК с процессором Intel Core i5-8400, видеокартой RTX 2080 Ti и оперативной памятью 32 ГБ.

GTA V — мультиплатформенная компьютерная игра в жанре action-adventure с открытым миром, разработанная компанией Rockstar North и изданная компанией Rockstar Games. Изначально игра была выпущена для игровых консолей PlayStation 3 и Xbox 360 в 2013 году, в 2014 году переиздана для PlayStation 4 и Xbox One, а в 2015 году — для ПК под управлением Windows.

Продажи GTA V резко выросли после бесплатной раздачи в Epic Games Store.