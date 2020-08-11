Как в кино! Моддер показал, как бы выглядела GTA V с усовершенствованной графикой
Пользватель YouTube с ником OreoShaman показал, как бы выглядела Grand Theft Auto V с усовершенствованной графикой и трассировкой лучей.
Посмотреть видео можно на канале OreoShaman в YouTube.
Автор запускал игру с модом на ПК с процессором Intel Core i5-8400, видеокартой RTX 2080 Ti и оперативной памятью 32 ГБ.
GTA V — мультиплатформенная компьютерная игра в жанре action-adventure с открытым миром, разработанная компанией Rockstar North и изданная компанией Rockstar Games. Изначально игра была выпущена для игровых консолей PlayStation 3 и Xbox 360 в 2013 году, в 2014 году переиздана для PlayStation 4 и Xbox One, а в 2015 году — для ПК под управлением Windows.
Продажи GTA V резко выросли после бесплатной раздачи в Epic Games Store.
Продажи GTA V резко выросли после бесплатной раздачи в EGS
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