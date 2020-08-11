Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Разработчик выпустил обновление GTA Online в стиле Vice City

Разработчик выпустил обновление GTA Online в стиле Vice City
Киберспорт / Другие игры 0

Компания Rockstar выпустила обновление Grand Theft Auto Online. Обновление частично выдержано в стиле легендарной игры GTA: Vice City. Вывод напрашивается уже по одному постеру, который полностью выдержан в стилистике Vice City:

В новый патч вошли:

• 15 новых автомобилей;
• 6 новых кооперативных заданий;
• 9 новых треков для OWR-гонок и редактор уровней для них;
• новые схватки за бизнес;
• новый плей-лист для соревновательного режима — Diamond Adversary Series;
• 2 аркадных автомата с играми QUB3D и Axe of Fury.

Помимо появления новых автомобилей, зданий и схваток с обновлением разработчик исправил некоторые баги. Также улучшился общий уровень стабильность.

В 2021 году Rockstar планирует выпустить Grand Theft Auto V на PlayStation 5 и Xbox Series X.

Как в кино! Моддер показал, как бы выглядела GTA V с усовершенствованной графикой
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020