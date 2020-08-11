Разработчик выпустил обновление GTA Online в стиле Vice City

Компания Rockstar выпустила обновление Grand Theft Auto Online. Обновление частично выдержано в стиле легендарной игры GTA: Vice City. Вывод напрашивается уже по одному постеру, который полностью выдержан в стилистике Vice City:
В новый патч вошли:
• 15 новых автомобилей;
• 6 новых кооперативных заданий;
• 9 новых треков для OWR-гонок и редактор уровней для них;
• новые схватки за бизнес;
• новый плей-лист для соревновательного режима — Diamond Adversary Series;
• 2 аркадных автомата с играми QUB3D и Axe of Fury.
Помимо появления новых автомобилей, зданий и схваток с обновлением разработчик исправил некоторые баги. Также улучшился общий уровень стабильность.
В 2021 году Rockstar планирует выпустить Grand Theft Auto V на PlayStation 5 и Xbox Series X.
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