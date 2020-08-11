Natus Vincere выпустил набор со школьными принадлежностями

Украинский киберспортивный клуб Natus Vincere представил собственный брендированный набор со школьными принадлежностями. Набор доступен на сайте Natus Vincere в онлайн-магазине.

В состав комплекта входят ланчбег, карандаш, блокнот и стикеры. Стоимость набора составит около 2600 рублей.

В конце июня Natus Vincere возглавил обновлённый рейтинг лучших коллективов мира по Counter-Strike: Global Offensive по версии HLTV. Команда в новом рейтинге поднялась на три строчки, вернув себе лидерство. Клуб G2 Esports, находившийся на вершине в предыдущем рейтинге, опустился на третью позицию.

В начале марта CS-состав Natus Vincere впервые за четыре года вышел на первое место в мировом рейтинге, а в середине июня упал сразу на пять пунктов — с первой строчки на шестую.