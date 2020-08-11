Разработчик анонсировал масштабное обновление The Last of us Part II
Студия Naughty Dog сообщила о предстоящем выпуске масштабного обновления для игры The Last of Us Part II. Обновление выйдет 13 августа.
Вместе с обновлением в игре появится новый уровень сложности. Появится и новый режим — Permadeath. В нём игроки смогут пройти The Last of Us Part II без единой смерти.
Также разработчик добавит 30 стилей графики. Пользователи смогут выбрать один из тридцати пресетов. Среди них есть и восьмибитный, который напоминает стиль Telltal Games.
The Last of Us II вошла в список самых высокооценённых игр года по версии Metacritic, однако далеко не все геймеры тепло встретили проект Naughty Dog. В настоящее время пользовательский рейтинг The Last of Us II составляет 5,5 балла.
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