Разработчик сообщил о переносе релиза Halo Infinite на 2021 год

Студия 343 Industries сообщила, что игра Halo Infinite выйдет в 2021, а не в 2020 году, как было запланировано. Разработчик объяснил перенос множеством факторов, включая пандемию коронавируса.
Предполагалось, что Halo Infinite выйдет в конце 2020 года, к рождественским праздникам. Примерно в то же время должны начаться продажи консоли Xbox Series X.
Пока точно известно, что в игре будет стандартный мультиплеер. Разработчик реализует сплит-экран для двух игроков. А в онлайне может будет кооперировать до четырёх игроков.
Шутер выйдет на Xbox One, Xbox Series X и PC. После геймплейной демонстрации на Xbox Games Showcase научно-фантастический шутер раскритиковали за внешний вид: «плоское» изображение, тусклое освещение и всплывающие на глазах предметы.
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