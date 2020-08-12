Microsoft сообщила, что релиз Xbox Series X состоится в ноябре 2020 года

Компания Microsoft сообщила, что мировой релиз Xbox Series состоится в конце 2020 года. Новая консоль поступит в продажу в ноябре. Соответствующая информация приводится на официальном сайте Xbox.

Пока точная дата релиза неизвестна, также разработчик не называет цены на консоль. При этом сообщается, что до конца 2020 года владельцы Xbox Series X получат доступ к сотне игр, оптимизированных для этой системы. Среди доступных игр будут мировые хиты, включая Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion, а также улучшенные версии популярных разработок прошлых лет, включая Destiny 2 и Forza Horizon 4.

Пользователи ранее нашли упоминание Xbox Series S на упаковке нового контроллера Xbox. Сообщалось, что Xbox Series S под кодовым названием Lockhart представляет собой менее производительную и, как следствие, дешёвую версию Xbox Series X. Microsoft официально не подтвердила существование этой консоли. В начале июня упоминание о Xbox Lockhart нашли в библиотеках операционной системы Windows.