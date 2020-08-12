Популярный стример Майк shroud Гржесик объявил о возвращении на Twitch

Один из самых популярных стримеров мира канадец Майк shroud Гржесик сообщил, что вернулся на стриминговую платформу Twitch. В честь этого события он опубликовал новый ролик под названием «Я возвращаюсь домой».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Гржесика.

26-летний канадец в течение последнего года эксклюзивно стримил на платформе Mixer. Но в конце июля она закрылась.

Ранее Shroud сообщил, что хотел бы попробовать выступить на профессиональной сцене Valorant, однако он уверен, что не сможет совмещать киберспорт со стримерской деятельностью. Возвращение на Twitch показывает, что пока Гржесик не планирует отказываться от основного вида деятельности. По крайней мере в настоящее время стример вряд ли перейдёт в киберспорт.