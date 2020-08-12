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В Mortal Kombat 11 добавят Рептилию

В Mortal Kombat 11 добавят Рептилию
Киберспорт / Другие игры 0

В Mortal Kombat 11 появится Рептилия. Ранее сообщалось, что датамайнер обнаружил в файлах файтинга упоминание Рептилии.

Выяснилось, что Рептилия действительно появится в игре. Но он будет фигурировать не в том виде, в котором предполагалось.

Разработчик представил новый набор скинов для игры. Одним из них является облик Рептилии для Скорпионов. Следовательно, любители игры увидят Рептилию, но для этого им придётся играть с геймплеем за совершенно другого бойца.

Последний релиз крупного дополнения Aftermath для игры Mortal Kombat 11 состоялся 26 мая 2020 года. В нём геймеров ожидали новые главы сюжетной кампании, три дополнительных персонажа (Фуджин, Шива и Робокоп), дополнительные арены, фаталити и другой контент. После релиза разработчики анонсировали новые объявления и новых персонажей.

Mortal Kombat — один из самых популярных в мире файтингов, впервые созданный ещё в 1992 году.

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