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Геймер потратил 168 часов, чтобы воссоздать башню из Destiny 2 в Minecraft

Геймер потратил 168 часов, чтобы воссоздать башню из Destiny 2 в Minecraft
Киберспорт / Другие игры 0

Пользователь с ником EetzJosh выложил на YouTube ролик, в котором он показал, как создавал в Minecraft башню из Destiny 2. На выполнение работы у игрока ушло три месяца. В общей сложности на реализацию задуманного потребовалось 168 часов.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале EetzJosh.

Пользователь также поблагодарил за помощь в создании башни игроков с никами Mealyac и Limonada.

В общей сложности новый мир состоит из 226 089 блоков. Для создания башни использовалась версия Minecraft 1.14.4 с шейдерами Optifine и BLSL.

Minecraft — компьютерная инди-игра в жанре песочницы, разработанная шведским программистом Маркусом Перссоном и выпущенная его компанией Mojang AB. Перссон опубликовал начальную версию игры в 2009 году. В конце 2011-го была выпущена стабильная версия для ПК Microsoft Windows, распространявшаяся через официальный сайт. В последующие годы Minecraft была портирована на Linux и macOS для персональных компьютеров, а также на Android, iOS и Windows Phone для мобильных устройств, на игровые приставки PlayStation 4, Vita, VR, Xbox One, Nintendo 3DS, Switch и Wii U.

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