Инсайдер: Microsoft отложила все свои крупные анонсы с августа на сентябрь

Инсайдер Shinobi602 сообщил, что крупных анонсов от Microsoft стоит ожидать в сентябре.

Так, по информации источника, компания подготовила много новостей, но хочет их попридержать, чтобы не загонять себя в рамки регулярных показов. Кроме того компания решила перенести все громкие анонсы, связанные со своей новой консолью Xbox Series X, на сентябрь.

Ранее стало известно, что Xbox Series X поступит в продажу в ноябре. Соответствующая информация приводится на сайте Xbox. Стоимость консоли пока не сообщается. Скорее всего, сбор предварительных заказов на устройство начнётся после объявления точной даты выхода.

Также Microsoft должна анонсировать Xbox Series S. В конце прошлой недели пользователь zakk_exe обнаружил на обратной стороне упаковки контроллера для Xbox Series X название Xbox Series S. По многочисленным слухам, Xbox Series S является более доступной, но менее мощной версией Xbox Series X. По неподтверждённым данным, обе модели выйдут в ноябре.