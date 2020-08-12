Поль Погба перешёл в команду «Verdansk FC» по Call of Duty: Warzone

Футболист «Манчестер Юнайтед» Поль Погба опубликовал в «Твиттере» сообщение, что он перешёл в команду «Verdanks FC». Футбольные болельщики могли подумать, что это внезапно разбогатевший ноунейм из Восточной Европы, но нет. Команда относится к игре Call of Duty: Warzone.
Call of Duty: Warzone — игра в жанре королевской битвы, которую Activision выпустила 10 марта 2020 года. Игра доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
В Warzone играют многие футболисты. О том, что игра популярна среди молодых игроков «МЮ», рассказывал Джесси Лингард. Причём вместе с Лингардом, Рэшфордом, Джеймсом и Уильямсом часто играет хавбек «Боруссии» Джейдон Санчо. Таблоид The Sun даже намекнул, что футболисты «Юнайтед» неформально участвуют в переговорах по Санчо, которые ведёт клуб.
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