Разработчик опубликовал системные требования Marvel's Avengers

Новая игра про «Мстителей» запустится почти на каждом современном компьютере: разработчик игры из компании Square Enix опубликовал системные требования Marvel's Avengers, которые оказались более чем щадящие.

ПК-версия игры сможет похвастаться поддержкой многодисплейных систем и ультрашироких мониторов, неограниченной частотой кадров на экранах с частотой обновления в 144 Ghz, полной настройкой управления на клавиатуре или контроллере, возможностью плавно переключаться между клавиатурой и контроллером, а также 30-гигабайтными текстурами высокого разрешения.

Минимальные системные требования:



ОС: 64-разрядная версия Windows 10

Процессор: Intel Core i3-4160 или аналог от AMD

ОЗУ: 8 Гб

Видеокарта: NVIDIA GTX 950 / AMD 270 (минимум 2 ГБ видеопамяти)

DirectX 12

75 ГБ места на жёстком диске (HDD)



Рекомендуемые системные требования:



ОС: 64-разрядная версия Windows 10

Процессор: Intel Core i7 4770K / AMD Ryzen 5 1600

ОЗУ: 16 Гб

Видеокарта: NVIDIA GTX 1060 6 ГБ / AMD Radeon RX 480 8 ГБ

DirectX 12

110 ГБ места на SSD

Marvel's Avengers выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 4 сентября 2020 года.