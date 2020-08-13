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Разработчик опубликовал системные требования Marvel's Avengers

Разработчик опубликовал системные требования Marvel's Avengers
Киберспорт / Другие игры 0

Новая игра про «Мстителей» запустится почти на каждом современном компьютере: разработчик игры из компании Square Enix опубликовал системные требования Marvel's Avengers, которые оказались более чем щадящие.

ПК-версия игры сможет похвастаться поддержкой многодисплейных систем и ультрашироких мониторов, неограниченной частотой кадров на экранах с частотой обновления в 144 Ghz, полной настройкой управления на клавиатуре или контроллере, возможностью плавно переключаться между клавиатурой и контроллером, а также 30-гигабайтными текстурами высокого разрешения.

Минимальные системные требования:

ОС: 64-разрядная версия Windows 10
Процессор: Intel Core i3-4160 или аналог от AMD
ОЗУ: 8 Гб
Видеокарта: NVIDIA GTX 950 / AMD 270 (минимум 2 ГБ видеопамяти)
DirectX 12
75 ГБ места на жёстком диске (HDD)

Рекомендуемые системные требования:

ОС: 64-разрядная версия Windows 10
Процессор: Intel Core i7 4770K / AMD Ryzen 5 1600
ОЗУ: 16 Гб
Видеокарта: NVIDIA GTX 1060 6 ГБ / AMD Radeon RX 480 8 ГБ
DirectX 12
110 ГБ места на SSD

Marvel's Avengers выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 4 сентября 2020 года.

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