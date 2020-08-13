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Новый геймпад DualSense превосходит DualShock 4 по объёму аккумулятора в 1,5 раза

Новый геймпад DualSense превосходит DualShock 4 по объёму аккумулятора в 1,5 раза
Киберспорт 0

Пользователь «Твиттера» с ником Galaxyrain666 опубликовал новые фотографии DualSense — контроллера PlayStation 5.

Сообщается, что объём аккумулятора в новом геймпаде составит 1560 мАч, в то время как в DualShock 4 его объём составляет 1000 мАч. Как это скажется на продолжительности работы геймпада остаётся неизвестным, так как DualSense может требовать больших мощностей при использовании.

Посмотреть фотографии можно в "Твиттере".

Автор сообщил, что аналоговый стик ощущается почти так же, как на DualShock 4, и в этом плане Xbox нового поколения может превзойти PlayStation 5. Однако, по словам автора, адаптивные триггеры стали гораздо удобнее и приятнее, и пользователи точно не останутся разочарованы.

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